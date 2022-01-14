Очередной барнаульский депутат из ЛДПР примкнул к СР

Депутат барнаульской Гордумы от ЛДПР Дмитрий Ворсин пойдет в новый созыв под флагами «Справедливой России — За правду», сообщает пресс-служба партии.

Ворсин прекратил членство ЛДПР в ноябре 2020 года, не согласившись с методами работы нового руководства. Все это время он сосредотачивался на депутатской работе в Думе и выбирал новую партию.

«У меня было достаточно времени взвесить все „за“ и „против“,. Я вижу, как работает партия в крае и в городе. Они не популисты, не раздают пустых обещаний, а предлагают действенные меры, подкрепленные конкретными цифрами. Они работают с людьми, вникают в проблемы простых граждан, транслируя их на всех уровнях власти. Мне близки идеи социальной справедливости», — цитирует его слова пресс-служба СР.

Ворсин добавил, что уже обсудил с руководством реготделения, что будет баллотироваться от партии на грядущих выборах.

Бегство из ЛДПР

В том же 2020 году из партии вышла депутат АКЗС Евгения Боровикова и также примкнула к эсерам. Ряды «жириновцев» потеряли и депутата барнаульской Гордумы Кристину Юстус.

В 2021 году стало известно, что Иван Дубинин и Оксана Абрамова написали заявления о выходе из ЛДПР. Дубинин говорил, что ушел из-за снижения качества работы партии под координаторством Владимира Семенова.

В конце 2021 года Семенов рассказал «Политсибру», что, вероятно, покинет этот пост из-за работы в АКЗС.