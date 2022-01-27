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Политика

Один из богатейших депутатов АКЗС стал зампредом комитета по соцзащите и занятости населения

Депутат АКЗС Анатолий Вытоптов стал заместителем председателя комитета по социальной защите и занятости населения, сообщают на сайте парламента.

Анатолий Вытоптов.
Анатолий Вытоптов.
Анна Зайкова

Решение о назначении Вытоптова зампредом депутаты приняли в ходе 5-й сессии АКЗС 27 января.

«Заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной защите и занятости населения без отрыва от основной деятельности избран Анатолий Вытоптов», — говорится в сообщении.

Возглавляет комитет Ирина Солнцева (на постоянной основе), ее заместители — Вячеслав Початов и Ирина Шудра (без отрыва от основной деятельности).

Напомним, Вытоптов стал одним из самых богатых депутатов АКЗС в прошлом созыве. Он задекларировал 32,7 млн рублей.

Анатолий Вытоптов — гендиректор предприятия «АгроХимСервис». Также занимается разведением осетров: об этом читайте в интервью altapress.ru с депутатом.

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