Офицер подал в суд на мобилизационную комиссию

У офицера высшее военное образование как артиллерист (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище).

Мужчина жалуется, что при мобилизации его зачислили в гранатометчики и заставили обучаться новой специальности.

В запас он уходил в должности командира реактивно-артиллерийской батареи.

Мужчина жалуется, что он должен учиться другой специальности с нуля. Это, по его мнению, свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса.

Ранее пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе.