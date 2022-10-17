17 октября
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Политика

Офицер подал в суд на мобилизационную комиссию

Выборгский суд Санкт-Петербурга принял в производство необычную жалобу, пишет «Комсомольская правда».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

У офицера высшее военное образование как артиллерист (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище).

Мужчина жалуется, что при мобилизации его зачислили в гранатометчики и заставили обучаться новой специальности.

В запас он уходил в должности командира реактивно-артиллерийской батареи.

Мужчина жалуется, что он должен учиться другой специальности с нуля. Это, по его мнению, свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса.

Ранее пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе.

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