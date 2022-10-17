Офицер подал в суд на мобилизационную комиссию

У офицера высшее военное образование как артиллерист (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище).
Мужчина жалуется, что при мобилизации его зачислили в гранатометчики и заставили обучаться новой специальности.
В запас он уходил в должности командира реактивно-артиллерийской батареи.
Мужчина жалуется, что он должен учиться другой специальности с нуля. Это, по его мнению, свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса.
Ранее пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе.