23 мая
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Политика
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Официально: Минобороны сообщило о ликвидации более 70 диверсантов в России

Российские военные уничтожили около 70 украинских диверсантов на территории российского региона, сообщает Минобороны.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска.
Министерство обороны РФ.

Киевский режим потерпел поражение в Артемовске и перешел к реализации террористических акций против мирного населения.

Пункт пропуска "Козинка", а также несколько других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области обстреляли ВСУ 22 мая.

В результате диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию РФ. Их уже разгромили силами артиллерии и авиации.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — сообщили в министерстве.

Всего уничтожили более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Ранее российский военный поймал дрон ВСУ и сломал его руками.

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