3 ноября
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Политика

Официально: опубликовано заявление МИД о предотвращении ядерной войны

Ядерная война недопустима. Этого постулата Россия руководствуется в своей политике. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте МИД РФ.

ядерный взрыв
ядерный взрыв
СС0

Россия призывает ядерные державы не допустить прямой вооруженный конфликт между государствами.

Также в заявлении сказано, что Россия призывает другие страны «ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи. Чтобы не допустить катастрофы.

Гипотетически допускается

Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Президент РФ Владимир Путин обсудил применение ядерного оружия.

Ранее о начале финальной стадии ядерной войны с США заявили корейские дипломаты.

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