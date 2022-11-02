Официально: опубликовано заявление МИД о предотвращении ядерной войны

Ядерная война недопустима. Этого постулата Россия руководствуется в своей политике. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте МИД РФ .

Россия призывает ядерные державы не допустить прямой вооруженный конфликт между государствами.

Также в заявлении сказано, что Россия призывает другие страны «ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи. Чтобы не допустить катастрофы.

Гипотетически допускается

Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Президент РФ Владимир Путин обсудил применение ядерного оружия.

Ранее о начале финальной стадии ядерной войны с США заявили корейские дипломаты.