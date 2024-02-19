19 февраля
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Политика

Ограничили расчеты с РФ и закрыли счета клиентам крупные банки ОАЭ

Крупные финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах начали закрывать счета российским компаниям и частным лицам.

ОАЭ.
ОАЭ.
Фото: ru.freepik.com, автор vwalakte.

Банки опасаются вторичных санкций со стороны США, пишут "Ведомости".

Сейчас банки отказываются принимать деньги из России и выполнять платежи в обратном направлении. А финансовые институты закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам, в том числе по "неясным причинам".

В настоящее время практически невозможно открыть счет в крупнейших банках ОАЭ, сообщил источник издания. О проблеме знают в российском правительстве, указывает "МК".

Ранее сообщалось, что турецкие банки начали закрывать счета россиян. Некоторые организации начали закрывать компаниям счета. Также повысили требования к физлицам, которые собирались завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией.

Что произошло

Политика турецких банков стала ужесточаться после того, как президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

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