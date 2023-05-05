Огромный дрон-разведчик нашли в российском поле

Дрон занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.

Беспилотник нашел местный житель в поле - в двух километрах от деревни. По какой причине БПЛА рухнул - не сообщается.

Длина беспилотника составляет три метра, ширина — 75 сантиметров, указывает Газета.Ru.

В 2020 году сообщалось, что в России создадут новое лазерное оружие, чтобы сбивать им летающие дроны. Также военные разработчики занимаются созданием радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

А российские военные также работают над комплексом дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа.

Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.

Ранее очевидцы сообщили о крупном беспилотнике, который направляется к Москве. Между тем обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие.

Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.