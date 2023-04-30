Очевидцы сообщили о крупном беспилотнике, который направляется к Москве

Информацию проверяют оперативные службы.
Объект, похожий на беспилотник, был замечен на 75-м километре федеральной трассы «Крым». Не исключено, что беспилотник перепутали с гражданским самолетом, указывает «МК».
Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта. При падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал, так как аэропорт не работает.
Ранее обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.
Между тем дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.