Операция возмездия за Макеевку, 50 россиян возвращены из плена, а в Чечне создадут автомобильный кластер. Что еще произошло 8 января

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Минобороны РФ, брифинг 8 января
В течение периода прекращения огня украинские войска продолжали интенсивные обстрелы российских позиций.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз.
По Донецку украинскими войсками было выпущено свыше 160 снарядов крупного калибра и 20 снарядов РСЗО. В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз. Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.
После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение ВСУ в ЛНР и Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля. Кроме того, в Харьковской области и ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.
На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в ЛНР и ДНР. В результате ударов уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах Артемовки и Серебрянки уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника контратаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.
На Южно-Донецком направлении пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95 десантно-штурмовой и 60 механизированной бригад ВСУ в ДНР, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117-ти районах.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59 мотопехотной бригады и РСЗО «Град» на огневых позициях в ДНР.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27, а также самолет Су-24. Также сбиты два украинских самолета Су-25 и МиГ-29.
Средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Запорожской области, ДНР и Донецке. В ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины РСЗО, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.
В ответ на удар ВСУ по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке ДНР командованием российских войск реализована операция возмездия. В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. В результате массированного ракетного удара по этим пунктам уничтожено более 600 украинских военнослужащих.
- В Минобороны РФ заявили, что сотрудники украинского Госбюро расследований и СБУ в канун Рождества вскрывали могилы на кладбищах в Харьковской области, чтобы подделать доказательства пыток и расстрелов мирного населения российскими военными.
- Польша убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабить Россию и недопустимости установить перемирие на Украине на условиях РФ, сообщает Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в МИД Польши.
- В воскресенье в результате переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военных, сообщили в Минобороны РФ.
- Повреждение магистрального газопроводе в городе Лутугино могло стать следствием подрыва, сообщили в республиканском МЧС.
Экономика, что с ней происходит
- Теплая зима спасла Европу от энергокризиса, считают аналитики Bloomberg.
- Энергетическая ситуация в Европе в предстоящие два года будет тяжелой, и страны ЕС не смогут полностью преодолеть зависимость от поставок российского газа, заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.
- Европейские страны снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа, в то время как объем выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в регионе вырос до уровня, почти вдвое превышающего среднегодовой.
- Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет поставлять российское зерно бедным странам Африки.
- Российские банки в 2023 году могут заработать до 1,5 трлн рублей, что в полтора раза больше рекордной прибыли за 2021 год, следует из обзора банковского сектора в Telegram-канале «ПСБ Аналитика».
- Власти Чечни планируют в 2023 году создать первый на юге России автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто», сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.
- Правительство Венгрии рассчитывает, что строительство второй очереди АЭС «Пакш» по проекту Росатома будет завершено к 2032 году, то есть как минимум на год позже, чем ожидалось.
- В Абхазии сообщили об активном бронировании мест в отелях на летние месяцы. Предстоящий курортный сезон ожидается не хуже сезона 2022 года, сообщила начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Инара Бения.
- Правительство РФ в ближайшее время разработает план реализации утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным Национальной стратегии действий в интересах женщин.
- Москва стала самым востребованным железнодорожным направлением по России после новогодних праздников. Около 25,5% пассажиров планируют отправиться в столицу после Нового года.
- Рыбопромышленники в 2022 году вложили в проекты на Камчатке более 7 млрд рублей, в регионе было введено в эксплуатацию несколько рыбоперерабатывающих заводов и рыбопромысловых судов.
Реакция политиков
- Страны Запада не помогают Украине, а спонсируют торговцев оружием, заявил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в эфире канала TRT.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против переговоров с Украиной и напомнил, что боевые действия сейчас ведутся на присоединенной к России территории. Поэтому «не должно быть каких-то переговоров». Также он призвал нанести удар непосредственно по президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев вступил в заочную дискуссию политиков насчет необходимости соблюдать законы, в том числе Конституцию, в отношении тех, кто выступает в поддержку Украины. Он считает, что действовать нужно по «правилам военного времени», если «законы не работают», а исполнять их должны «тихие группы безукоризненно незаметных людей». Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее предлагал политикам, которые призывают не обращать внимания на Конституцию, покинуть конституционные органы власти.
Реакция: люди, сообщества
- Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир и население Украины, а также вспомнить в своих молитвах матерей, как российских, так и украинских, потерявших сыновей на поле боя. Об этом понтифик сказал в традиционном воскресном обращении к верующим на площади Святого Петра.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что осталось «не так долго ждать», когда церковные расколы на Украине прекратятся, а их инициаторы будут наказаны.
- Половина граждан Германии выступает против поставок Киеву немецких боевых танков. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
Информация, которую вы могли пропустить
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен пожаловаться в СКР на Артура Смольянинова из-за его слов о специальной военной операции России на территории Украины. Ранее покинувший РФ актер заявил, что не выбирает чью-либо сторону в украинском конфликте. «Для меня это „на стороне моих братьев“, на которых напали другие мои братья», — пояснил он в интервью Кириллу Мартынову (признан иностранным агентом).
- Правительство РФ поддержало законопроект, который приравнивает к экстремистским материалам карты, «оспаривающие территориальную целостность России».
- Врачи в ЛНР в 2022 году впервые стали проводить операции на сердце с извлечением осколков.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник, 9 января:
- USD 70,34 ₽
- EUR 75,66 ₽
- CNY 9,89 ₽
Удачного понедельника! Вот, что произошло 7 января: «Режим прекращения огня на Украине завершился, McDonald’s ушел с казахстанского рынка, а РФС откажется от экипировки Adidas».
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