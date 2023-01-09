Операция возмездия за Макеевку, 50 россиян возвращены из плена, а в Чечне создадут автомобильный кластер. Что еще произошло 8 января

Минобороны РФ , брифинг 8 января В течение периода прекращения огня украинские войска продолжали интенсивные обстрелы российских позиций.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз.

По Донецку украинскими войсками было выпущено свыше 160 снарядов крупного калибра и 20 снарядов РСЗО. В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз. Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение ВСУ в ЛНР и Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля. Кроме того, в Харьковской области и ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в ЛНР и ДНР. В результате ударов уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах Артемовки и Серебрянки уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника контратаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95 десантно-штурмовой и 60 механизированной бригад ВСУ в ДНР, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59 мотопехотной бригады и РСЗО «Град» на огневых позициях в ДНР.

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27, а также самолет Су-24. Также сбиты два украинских самолета Су-25 и МиГ-29.

Средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Запорожской области, ДНР и Донецке. В ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины РСЗО, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.