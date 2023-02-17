Определили кандидатов в главы районов Барнаула

На заседании барнаульской гордумы представили кандидатов на место руководителей Ленинского и Индустриального районов. Об этом сообщили в мэрии.

Первое заседание барнаульской гордумы в 2023 году прошло 17 февраля.

Претендентом в главы Ленинского района стал Евгений Авраменко. Он проработал в администрации этой территории 16 лет.

Сейчас Авраменко занимает должность первого замглавы Ленинского района по ЖКХ.

На главу Индустриального района рекомендовали Дениса Летягина. На данный момент Летягин замещает первого замглавы этой территории. Его стаж работы — более 11 лет на разных должностях.

С претендентами предварительно провели собеседования. Они также представили гордуме программы по развитию и ответили на вопросы о проблемах районов, с которыми планируют работать.

«Мы убедились, что оба кандидата хорошо знают проблемы территорий, а также имеют опыт и знания, необходимые для руководства районами. Наше решение — рекомендовать Евгения Авраменко и Дениса Летягина для назначения», — рассказала председатель Думы.

Ранее в декабре глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин покинул пост.