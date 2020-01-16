От нового курса до популизма: алтайские эксперты рассказали, что они увидели в послании Путина

Вектор движения для страны
Денис Губин,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Это хорошее, структурированное послание, которое четко дает понять, в каком направлении должна двигаться дальше страна. Удивило одно. Долгое время не было разговоров про внесение изменений в Конституцию. Нынешний подход нацелен как раз на то, чтобы в ней что-то поменять.
Сейчас с этими мыслями надо «переспать» и на посмотреть внимательно на определенные вещи. Понятно, что после того как выйдут поручения, правительство будет готовиться к новому подходу в работе, новому бюджету. А также будет готовиться отвечать на запросы граждан.
Поиск новой легитимности
Сергей Асеев,
политолог:
То, что послание президента имело внутреннюю повестку и было посвящено проблемам социально-экономического положения граждан, ожидаемо. Ведь все очевиднее становится диссонанс, связанный с тем, что внешнеполитические успехи больше не закрывают внутренних проблем. И игнорировать это нельзя. Поэтому Владимир Путин дал понять и попытался продемонстрировать, что элитам следует приготовиться к изменениям и ориентации на социальные проекты.
Думаю, что озвученные президентом заявления, ориентированы на один, а быть может и два крупны электоральных цикла. В качестве некоего резюме выступления президента, можно описать его, как поиск новой легитимности.
Прорыва не видно
Мария Прусакова,
персек алтайского крайкома КПРФ:
Если говорить о своих ощущениях от послания президента, то его основной посыл был ожидаем. Да, Владимир Путин много говорил о самых острых проблемах россиян. Конечно, в этом можно увидеть позитивный сигнал.
Но если честно, в предложенных их мерах, я не увидела прорывного характера, как не увидела и реальных точек роста и смены курса. Кроме того, мне кажется, что в послании было много популизма. Проведенная пенсионная реформа и непопулярные меры заставляют действующую власть задуматься о перспективах в контексте крупных избирательных компаний 2021 года. Поэтому и звучат такие предложения.
Транзит власти
Константин Лукин,
политолог:
На мой взгляд, это одно из самых лучших посланий президента за последние годы. Главный вывод, который можно сделать из выступления Путина, это то, что в стране дан старт транзиту власти. Озвученные установки следует рассматривать в качестве определяющих на ближайшие лет 10, то есть на два масштабных избирательных цикла.
В общих чертах президент высказался о том, в каком положении находилась страна еще в 90-е годы, и к чему она пришла сейчас. Через это Путин вывел то, что в стране сложились условия для формирования социального договора. Также бросается в глаза, что во многом его обращение было ориентировано на регионы и губернаторов, роль которых он предлагает повысить.
Высокие экологические стандарты
Сергей Белоусов,
сенатор от Алтайского края:
Президент счел важным в своём послании обозначить необходимость соблюдения высоких экологических стандартов при развитии любых отраслей экономики. А заявление о том, что с 2021 года производители и импортеры упаковок начнут нести затраты по её утилизации, в значительной степени развяжет узел наиболее узких проблем в этом направлении.
Стимул работать
Ирина Солнцева,
депутат АКЗС от «Единой России»:
Для меня было очень важно, когда президент сказал — если хотите работать и избираться в России, то никакого двойного гражданства быть не должно. Если это действительно будет исполняться и контролироваться на государственном уровне, то произойдут серьезные изменения не только в политической, но и в экономической жизни страны.
Также очень важно, что подняли вопрос увеличения количества бюджетных мест в ВУЗах — медицинских и педагогических. Сегодня недостаток кадров — острейшая проблема. Я услышала очень много того, что отразилось в моей душе. Остался только стимул работать и исполнять все это.
Дайте людям денег
Владислав Вакаев,
руководитель Фонда имущества Алтайского края, депутат АКЗС:
Это не просто ежегодное послание президента, это послание на десятилетие — знаковое событие. Оно было мощным, сильным, но, надеюсь, реализуемым. Из самых важных вещей я могу выделить нарочитый отход от внешнеполитической повестки ко внутренней проблематике. И это правильно — это то, что сегодня волнует людей. Президент дал понять, что он знает и чувствует запрос на перемены.
Безусловно, острая и актуальная проблема — бедность населения. Говоря о решении этого вопроса, президент идет от семей с детьми, так как эта категория самая уязвимая с точки зрения доходов. Это тоже верно. Повышая доходы, сразу решаются три задачи: растет уровень жизни, с этими деньгами люди идут покупать товары, услуги, запускают бизнес, и он начинает приносить налоги в бюджет. Дайте людям денег! Этот простой принцип наконец должен начать реализовываться.
Еще одно важнейшее заявление, применительно к Алтайскому краю: окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий, должны стать приоритетом. В нашем регионе есть как минимум два таких проекта, которые мы должны экстренно начать лоббировать на федеральном уровне. Я говорю о четырехполосном Чуйском тракте и подземном тоннеле под железнодорожным вокзалом в Барнауле, который соединит центр со спальными районами. Без поддержки федерального бюджета мы их не реализуем, а реализация каждого такого проекта дает толчок для развития экономики региона и муниципалитета.