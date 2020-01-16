От нового курса до популизма: алтайские эксперты рассказали, что они увидели в послании Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало главным инфоповодом этой недели. Редакция altapress.ru побеседовала с алтайскими экспертами, которые поделились своим мнением на счет того, чем их удивило выступление главы государства и что следует видеть в установках, которые дал президент. Особо подчеркнем, что опрос экспертов проводился сразу после выступления Владимира Путина, когда об отставке федерального правительства еще не было известно.

Вектор движения для страны

Денис Губин. Юлия Давыдова

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Это хорошее, структурированное послание, которое четко дает понять, в каком направлении должна двигаться дальше страна. Удивило одно. Долгое время не было разговоров про внесение изменений в Конституцию. Нынешний подход нацелен как раз на то, чтобы в ней что-то поменять. Сейчас с этими мыслями надо «переспать» и на посмотреть внимательно на определенные вещи. Понятно, что после того как выйдут поручения, правительство будет готовиться к новому подходу в работе, новому бюджету. А также будет готовиться отвечать на запросы граждан.

Поиск новой легитимности

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Сергей Асеев,

политолог:

То, что послание президента имело внутреннюю повестку и было посвящено проблемам социально-экономического положения граждан, ожидаемо. Ведь все очевиднее становится диссонанс, связанный с тем, что внешнеполитические успехи больше не закрывают внутренних проблем. И игнорировать это нельзя. Поэтому Владимир Путин дал понять и попытался продемонстрировать, что элитам следует приготовиться к изменениям и ориентации на социальные проекты. Думаю, что озвученные президентом заявления, ориентированы на один, а быть может и два крупны электоральных цикла. В качестве некоего резюме выступления президента, можно описать его, как поиск новой легитимности.

Прорыва не видно

Мария Прусакова. Олег Богданов

Мария Прусакова,

персек алтайского крайкома КПРФ:

Если говорить о своих ощущениях от послания президента, то его основной посыл был ожидаем. Да, Владимир Путин много говорил о самых острых проблемах россиян. Конечно, в этом можно увидеть позитивный сигнал. Но если честно, в предложенных их мерах, я не увидела прорывного характера, как не увидела и реальных точек роста и смены курса. Кроме того, мне кажется, что в послании было много популизма. Проведенная пенсионная реформа и непопулярные меры заставляют действующую власть задуматься о перспективах в контексте крупных избирательных компаний 2021 года. Поэтому и звучат такие предложения.

Транзит власти

Константин Лукин. Анна Зайкова

Константин Лукин,

политолог:

На мой взгляд, это одно из самых лучших посланий президента за последние годы. Главный вывод, который можно сделать из выступления Путина, это то, что в стране дан старт транзиту власти. Озвученные установки следует рассматривать в качестве определяющих на ближайшие лет 10, то есть на два масштабных избирательных цикла. В общих чертах президент высказался о том, в каком положении находилась страна еще в 90-е годы, и к чему она пришла сейчас. Через это Путин вывел то, что в стране сложились условия для формирования социального договора. Также бросается в глаза, что во многом его обращение было ориентировано на регионы и губернаторов, роль которых он предлагает повысить.

Высокие экологические стандарты

Сергей Белоусов. Олег Богданов , altapress.ru

Сергей Белоусов,

сенатор от Алтайского края:

Президент счел важным в своём послании обозначить необходимость соблюдения высоких экологических стандартов при развитии любых отраслей экономики. А заявление о том, что с 2021 года производители и импортеры упаковок начнут нести затраты по её утилизации, в значительной степени развяжет узел наиболее узких проблем в этом направлении.

Стимул работать

Ирина Солнцева. Анна Зайкова

Ирина Солнцева,

депутат АКЗС от «Единой России»:

Для меня было очень важно, когда президент сказал — если хотите работать и избираться в России, то никакого двойного гражданства быть не должно. Если это действительно будет исполняться и контролироваться на государственном уровне, то произойдут серьезные изменения не только в политической, но и в экономической жизни страны. Также очень важно, что подняли вопрос увеличения количества бюджетных мест в ВУЗах — медицинских и педагогических. Сегодня недостаток кадров — острейшая проблема. Я услышала очень много того, что отразилось в моей душе. Остался только стимул работать и исполнять все это.

Дайте людям денег

Владислав Вакаев. Анна Зайкова

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края , депутат АКЗС: