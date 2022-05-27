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Политика

Опрос: уровень доверия россиян Путину составил более 80%

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% респондентов, Михаилу Мишустину — 63,8%, Геннадию Зюганову — 30,4%, Сергею Миронову — 29,5% опрошенных.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,3% опрошенных, а работу премьера Михаила Мишустина — 52,5% респондентов, пишет Газета.Ru.

Среди опрошенных уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,2%, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,4% (-0,3п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,7% и «Новые люди» — 4,5%.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее политолог назвал сплоченность россиян причиной роста доверия к Путину. По словам политолога, россияне проявили свой национальный характер и объединились вокруг президента и вокруг решений государства по важнейшим вопросам, показав, что раскола в обществе нет.

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