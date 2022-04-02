Политолог назвал сплоченность россиян причиной роста доверия к Путину

За неделю с 21 по 27 марта, согласно опросу ВЦИОМа, показатель одобрение деятельности президента РФ Владимира Путина составил 79,0%. На вопрос о доверии главе государства лично положительно ответил 81% респондентов.

Политолог Александр Асафов прокомментировал «Известиям» результаты опроса. Эксперт уверен, что общество под ударами информационной атаки консолидировалось вокруг президента и решений, связанных со спецоперацией на Украине.

У граждан, по мнению Асафова, выработался иммунитет к фейковым новостям, а санкционный удар не заставил возненавидеть государство.

По словам политолога, россияне проявили свой национальный характер и объединились вокруг президента и вокруг решений государства по важнейшим вопросам, показав, что раскола в обществе нет.

«Потому что санкции, вот эти от атаки фейков, там информационные теракты — это так и надо называть, потому что действия, направленные на то, чтобы людей подвергнуть панике, — это теракт в информационном поле. Все это не сработало. Наше общество выстояло, еще больше укрепилось и готово дальше совместно работать для того, чтобы дальше преодолевать все трудности», — заключил он.

А ранее серьезно вырос рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В партии его считают пророком.