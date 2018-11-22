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Опубликовано видео маневров четырех «боевых самолетов Путина»

В сети появилось видео маневров четырех новейших российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, или, как их окрестила западная пресса, — «боевых самолетов Путина».

Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
ru.wikipedia.org

Полет снят с военно-транспортного самолета Ан-12. Можно увидеть, как четыре истребителя Су-57 летят друг за другом довольно близко, дистанция между ними буквально несколько метров.

Потом один из них выполнил вращение в горизонтальной плоскости, пишет «КП». Запись уникальна еще и тем, что на ней слышны переговоры пилотов.

«Путинские истребители» в Сирии

Сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57. Туда также прибыли четыре Су-35С и самолет радиолокационного дозора А-50У.

Самолеты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения. Британское издание The Express выпустило статью под заголовком «Российское военное предупреждение: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей». В ней предполагается, что президент РФ отправил новое вооружение для испытания в боевых условиях.

Самолет-невидимка?

Су-57 (до августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50) — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий стелс.

ВВС Индии в 2012 году планировали закупать Су-57 по цене 100 млн долларов за самолет. Однако уже в апреле 2018 года ВВС Индии вышли из проекта из-за значительных задержек в разработке машины, увеличении стоимости и больших сомнений в технологических возможностях тяжелого истребителя, в частности по ключевому для истребителя пятого поколения параметру — малозаметности (технология стелс).

Впервые истребитель Су-57 поднялся в воздух в 2010 году.

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