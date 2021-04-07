Особое мнение: Путин не хочет быть хромой уткой и провоцировать борьбу за власть

По мнению автора статьи Эдрю Рота, Путин положил конец «продолжавшемуся год процессу „перезагрузки“ его президентских сроков путем переписывания Конституции в ходе процесса, похожего на референдум, который его критики назвали грубым захватом власти», пишет «Росбалт».
«Официально новый закон ограничивает российских граждан двумя президентскими сроками в течение их жизни, запрещая того рода чередование президентских полномочий и роли премьер-министра, которое Путин использовал в начале своей карьеры. <…> Но в законе не засчитываются сроки, которые были отработаны до вступления закона в силу, а это означает, что последние четыре срока Путина (включая нынешний) не засчитываются, и он по-прежнему еще может пробыть президентом два срока», — отмечает автор публикации.
И продолжает: «По мнению аналитиков, закон может указывать не на то, что Путин хочет оставаться президентом, а на то, что он просто не хочет быть хромой уткой и провоцировать борьбу за власть во время своего последнего срока у власти».
Тем не менее «Путин превратил в привычку оставаться у власти в любой момент, когда он мог бы покинуть пост и назначить преемника. Некоторые считают, что он не нашел способа передать власть и гарантировать, что он и его семья останутся в безопасности после выхода на пенсию. Новый закон также дает ему и бывшему президенту Дмитрию Медведеву пожизненный иммунитет от судебного преследования».
Комментарий
Ранее уральский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, комментируя закон о президентских сроках, предложил чиновникам принять закон, «разрешающий президенту жить вечно».
«Они реально думают, что если им удалось обмануть человеческие законы, то они сумеют обмануть законы природы», — написал он в своем Twitter.