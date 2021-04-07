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Политика

Особое мнение: Путин не хочет быть хромой уткой и провоцировать борьбу за власть

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит ему баллотироваться на высший государственный пост еще дважды в течение жизни, потенциально оставаясь у власти до 2036 года, пишет британское издание The Guardian.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

По мнению автора статьи Эдрю Рота, Путин положил конец «продолжавшемуся год процессу „перезагрузки“ его президентских сроков путем переписывания Конституции в ходе процесса, похожего на референдум, который его критики назвали грубым захватом власти», пишет «Росбалт».

«Официально новый закон ограничивает российских граждан двумя президентскими сроками в течение их жизни, запрещая того рода чередование президентских полномочий и роли премьер-министра, которое Путин использовал в начале своей карьеры. <…> Но в законе не засчитываются сроки, которые были отработаны до вступления закона в силу, а это означает, что последние четыре срока Путина (включая нынешний) не засчитываются, и он по-прежнему еще может пробыть президентом два срока», — отмечает автор публикации.

И продолжает: «По мнению аналитиков, закон может указывать не на то, что Путин хочет оставаться президентом, а на то, что он просто не хочет быть хромой уткой и провоцировать борьбу за власть во время своего последнего срока у власти».

Тем не менее «Путин превратил в привычку оставаться у власти в любой момент, когда он мог бы покинуть пост и назначить преемника. Некоторые считают, что он не нашел способа передать власть и гарантировать, что он и его семья останутся в безопасности после выхода на пенсию. Новый закон также дает ему и бывшему президенту Дмитрию Медведеву пожизненный иммунитет от судебного преследования».

Комментарий

Ранее уральский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, комментируя закон о президентских сроках, предложил чиновникам принять закон, «разрешающий президенту жить вечно».

«Они реально думают, что если им удалось обмануть человеческие законы, то они сумеют обмануть законы природы», — написал он в своем Twitter.

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