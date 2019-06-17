От Стаса Михайлова до Kiss: каких звезд алтайские депутаты пригласили бы на свои юбилеи

Недавно сразу два алтайских депутата: Виктор Зобнев (Госдума) и Владимир Попов (АКЗС) — отметили свои юбилеи, пригласив звезд. Мы поинтересовались у других краевых депутатов, а кого бы из исполнителей или ведущих позвали они на празднование своих круглых дат.

Большинство депутатов сказали, что им достаточно теплой компании родных и друзей.

— Я сам бы выступил и спел! — сказал Дмитрий Аганов.

— Стаса Михайлова и Эмина Агаларова, — помечтала Евгения Боровикова.

Стас Михайлов. stas-mihaylov.ru

— Я бы не стал приглашать звезд. Пригласил бы только тех людей, с которыми мне довелось идти по жизни. Я считаю, что юбилей должен быть не ярмаркой тщеславия, а встречей друзей. А вот ведущим я бы пригласил Владимира Токмакова (алтайского писателя и журналиста — прим. ред.), — рассказал Владислав Вакаев.

— Я свои дни рождения отмечаю в кругу семьи. Со своими друзьями. Они у меня те еще звезды. Поют точно не хуже, — убежден Анатолий Вытоптов.

Владимир Токмаков презентовал «Запретную книгу Белого Бурхана». Олег Богданов

— У меня день рождения был на следующий день после Попова. Я его отметил в кругу семьи. Друзей и коллег соберу, наверно, на юбилей с большой датой. Но звезд звать желания как-то нет, — признался Николай Данилин, руководитель «Барнаульского ДСУ № 4».

— Звезды это, конечно, круто, но мне ближе и важнее окружение, близкие мне по жизни и по духу люди! Если же просто помечтать и представить гипотетически, каких музыкантов я бы хотел послушать, то это Pink Floyd, Макаревич, Лепс, — рассказал Юрий Матвейко, глава Алтайского топливного союза.

Дэвид Гилмор , лидер Pink Floyd. commons.wikimedia.org.

— Я не очень люблю отмечать свой день рождения, тем более напоказ — с кучей гостей, цыганами и медведями. Но если бы представилась такая гипотетическая возможность, то пригласил бы группу Kiss. Во-первых, она нам с сыном очень нравится (и песни, и ее шоу), а во-вторых, у них сейчас прощальный тур идет, и вполне возможно вживую мы их уже больше не услышим, — помечтал Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия».

Первый пробный макияж группы Kiss , 1973 год , США опубликовано на topnonoje.ru

— Юбилей у меня уже был полтора месяца назад. Артистов не приглашал. Только коллег и друзей. Мы люди скромные. А если бы и пригласил, то наших, алтайских. Среди них много замечательных артистов. Государственный ансамбль «Алтай», например. Это мои старые друзья. Петя Каменных, наш замечательный скрипач. Игорь Бекетов, классный певец. Ансамбль патриотической песни «Бачи». На ряд мероприятий, как своих, так и в избирательном округе, я их уже привлекал. А относительно звезд… нет, я пас. И дело даже не в деньгах, — объяснил Андрей Осипов, председатель правового комитета АКЗС.

— На юбилей приглашают друзей. И видеть кого-то вне моего круга общения у меня нет желания. Я, как и мои друзья, очень любим личные праздники. Очень душевно у нас, — ответил Сергей Писарев, директор «Барнаульского зоопарка».

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— Я в прошлом году отмечала юбилей. В качестве звезд, гостей на нем были мои старшие товарищи, которые приехали поздравить меня из Москвы, из других регионов. Для меня их присутствие было уж точно важнее и дороже, чем выступление какой-то звезды. Один из моих товарищей — первый секретарь из Карачаево-Черкессии Кемал Бытдаев — потрясающий исполнитель. Я очень хотела, чтобы он выступил у меня на юбилее. И он исполнил несколько песен, — поделилась подробностями дня рождения Мария Прусакова, лидер фракции и крайкома КПРФ.

Владимир Познер pozneronline.ru

— Если говорить о звездах для развлечения, то никого. А для души — Владимира Познера. Люблю общаться с умными и эрудированным людьми, — рассказала Людмила Суслова.