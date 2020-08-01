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Политика

«Отдыхают, разговаривают о жизни»: власти Хабаровска рассказали, как проходит митинг в поддержку Фургала

1 августа в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщили в городской администрации, горожане теряют интерес к участию в таких митингах.

Как проходит митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Как проходит митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
https://www.khabarovskadm.ru/

На этот раз акция в поддержку экс-губернатора собрала около 3,5 тысяч человек на площади у правительства региона. Это вдвое меньше, чем количество участников прошлых акций.

«Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни», — говорится в сообщении мэрии.

Как отмечает мэрия, численность активистов продолжает уменьшаться, что связано с «падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции».

При этом в регионе действует режим повышенной готовности. Публичные массовые мероприятия запрещены. Так же, не смотря на все меры профилактики, в Хабаровске регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, в Хабаровском крае с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия.

Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности.

Президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это не понравилось.

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