Открытый гей впервые стал министром в США. Ранее в команду Байдена попал (а) трансгендер

Кандидатуру 38-летнего Буттиджича выдвинул президент США Джозеф Байден. Его поддержали сенат и верхняя палата парламента.

Примечательно, что политик был кандидатом в президенты, но в определенный момент сошел с дистанции. Таким образом, как заявил Дональд Трамп, Буттиджич помог Байдену.

«Присягу новый глава Минтранса США принимал на Библии, которую держал в руках его законный супруг», — сообщает Associated Press.

Ранее Байден взял в свою команду трансгендера Рейчел Левайн, которая десять лет назад была Ричардом, назначив ее помощником министра здравоохранения США.

До этого 62-летняя Рейчел возглавляла департамент здравоохранения штата Пенсильвания и руководила работой структур общественного здравоохранения по борьбе с пандемией.

«Рейчел изменила имя и паспорт в 2012 году. У нее двое детей. Она и ее бывшая жена развелись в 2013 году», — сообщают американские СМИ.

Также новый американский президент США отменил запрет Дональда Трампа на службу трансгендеров в армии.

Не про ЛГБТ, но тоже интересно: в ноябре 2020 года Байден выдвинул на пост главы Госдепа Энтони Блинкен, дед которого «бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке».

Накануне в палату представителей Конгресса внесли статьи об импичменте Байдена. Его обвинили в коррупции — якобы, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, он покровительствовал бизнесу своего сына на Украине.