Отменили во всех российских городах концерты группы «Мумий Тролль»

Все выступления группы «Мумий Тролль» в российских городах отменили, сообщает Telegram-канал « 7x7 — Горизонтальная Россия ».

Музыканты планировали выступить во многих городах страны в конце февраля. Причина отмены концертов не уточняется.

Весной 2022 года группа «Мумий Тролль» заявила, что не будет выступать в России до окончания спецоперации. Однако позже коллектив анонсировал тур по российским городам, напоминает Газета.Ru.

Ранее фронтмен группы Илья Лагутенко поддержал идею барнаульцев, которые хотят создать купюру номиналом 2000 рублей. Также лидер группы «Мумий Тролль» прочитал студентам лекцию о рок-музыке и бизнес-процессах.