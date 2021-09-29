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Политика

Отвлекающий маневр. В Кремле рассказали, откуда у Путина красивые переводчицы

Президент РФ намеренно выбрал красивую переводчицу для встречи с Дональдом Трампом, рассказала пресс-секретарь бывшего американского лидера.

Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
kremlin.ru

По словам Стефани Гришэм, российский лидер взял на переговоры в 2019 году в Японии «привлекательную брюнетку с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой», чтобы отвлечь президента США.

На внешность переводчицы обратила внимание руководителя аппарата Трампа Фиона Маклауд Хилл, пишет The New York Times.

«Она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал такую женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — заявила Гришэм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, отверг «умысел» в выборе переводчиков для этой встречи, пишет «Росбалт».

По его словам, глава государства не участвует в выборе специалистов — этим занимается МИД.

Шутка дипломатов

В МИД России, в свою очередь, решили пошутить о «симпатичной переводчице». Источник в ведомстве предположил, почему у американской стороны возникли подозрения. По его словам, Москве теперь становится ясно, «о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими».

«Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», — добавил дипломат.

О том, что Москва отправила в составе российской делегации на встречу с Трампом «привлекательную брюнетку» написала в своих мемуарах «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» экс-пресс-секретарь американского президента Стефани Гришэм, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Пресс-служба Кремля.

Мнение

Бывший президент США Дональд Трамп является экстраординарной и талантливой личностью, не имея этих качеств, он вряд ли возглавил бы страну, в то время как нынешний глава государства — «карьерный политик», считает президент России Владимир Путин.

«Он — яркий человек. Вы можете любить его или нет. Но он не вышел из истеблишмента США и раньше не был частью большой политики, и некоторым это нравится, некоторым — нет, но это факт», — сказал Путин в интервью NBC,.

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