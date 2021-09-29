Отвлекающий маневр. В Кремле рассказали, откуда у Путина красивые переводчицы

По словам Стефани Гришэм, российский лидер взял на переговоры в 2019 году в Японии «привлекательную брюнетку с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой», чтобы отвлечь президента США.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров.



Так политик прокомментировал заявление о том, что президент РФ специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с Дональдом Трампом:https://t.co/gAe751nHkw pic.twitter.com/FfP8obZiep — Известия (@izvestia_ru) September 28, 2021

На внешность переводчицы обратила внимание руководителя аппарата Трампа Фиона Маклауд Хилл, пишет The New York Times.





«Она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал такую женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — заявила Гришэм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, отверг «умысел» в выборе переводчиков для этой встречи, пишет «Росбалт».

По его словам, глава государства не участвует в выборе специалистов — этим занимается МИД.

Шутка дипломатов

В МИД России, в свою очередь, решили пошутить о «симпатичной переводчице». Источник в ведомстве предположил, почему у американской стороны возникли подозрения. По его словам, Москве теперь становится ясно, «о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими».

«Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», — добавил дипломат.

О том, что Москва отправила в составе российской делегации на встречу с Трампом «привлекательную брюнетку» написала в своих мемуарах «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» экс-пресс-секретарь американского президента Стефани Гришэм, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Пресс-служба Кремля.

Мнение

Бывший президент США Дональд Трамп является экстраординарной и талантливой личностью, не имея этих качеств, он вряд ли возглавил бы страну, в то время как нынешний глава государства — «карьерный политик», считает президент России Владимир Путин.