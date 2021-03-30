Памфилова раскрыла намерения США «оттоптаться» на выборах депутатов в России

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что США попытаются вмешаться в выборы депутатов Госдумы в России, сообщает РИА «Новости» .

Памфилова пояснила, что к выводу о намерениях Запада ее привела «вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией.

Глава ЦИК предупредила, что Запад попытается повлиять на ход «трехдневных» выборов депутатов Госдумы — избирательная кампания начнется в конце июня.

«Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее… вы все видели, как они прошли, с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах», — отметила Памфилова в эфире канала «Россия 24».

Глава ЦИК Элла Памфилова дала старт президентским выборам. cikrf.ru

По словам главы ЦИК, в ее ведомстве в курсе «диверсий» и уже готовят членов избиркомов «к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости».

«Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, прежде всего ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе», — заверила она.

Ранее Памфилова рассказала, что в России до выборов в Госдуму планируют начать блокировку без суда любой неправильной агитации.