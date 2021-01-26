Парфенов, Лапенко и туалетный ершик. Как российские знаменитости протестовали на митингах 23 января

23 января тысячи людей по всей России вышли на акции в поддержку Алексея Навального. Среди протестующей толпы «засветились» актеры, телеведущие, блогеры и другие знаменитости.

Noize MC и Влади на акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года.

Так, во Владивостоке на акцию вышел журналист Юрий Дудь. В октябре 2020 года, он выпустил интервью с Алексеем Навальным и его женой Юлией. Видеоролик набрал более 25 млн просмотров.

На акцию протеста во Владивостоке вышел Юрий Дудь @yurydud



Спасибо большое за поддержку! pic.twitter.com/iFqJftpYqB — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В Москве к протестующим присоединились рэперы Влади и Noize MC. Ранее музыканты опубликовали посты в Instagram в поддержку оппозиционного политика.

Там же, в Москве, можно было встретить телеведущую Татьяну Лазареву, которая брала шуточное интервью у актера Антона Лапенко. На вопрос Татьяны, как настроение, Антон ответил: «Весело, все хорошо».

В руках телеведущая держала импровизированный микрофон — туалетный ершик. Этот предмет стал символом протестных акций 23 января. Дело в том, что в последнем расследовании ФБК, говорится, что во «дворец Путина» якобы закупали ершики для унитаза, стоимость которых 700 евро за штуку.

антон лапенко прямо сейчас на митинге. очень сильно люблю. #23январяЗаСвободу pic.twitter.com/VIDuycZmRX — cøry | ???????????????? (@elencoory) January 23, 2021

Об участии в митингах в Москве на своих страничках в Instagram также сообщили: телеведущая Алена Водонаева, писатель Дмитрий Быков, блогер Александра Митрошина, актриса Саша Бортич, журналист Леонид Парфенов, блогер Илья Варламов.

Последний рассказал подписчикам, что его дважды задержали во время шествия.

«Дважды был сегодня задержан. Один раз случайно, второй раз словно специально искали. Увели к автозаку, обыскали, 20 минут куда-то звонили, что-то спрашивали по мою душу и отпустили», — написал Варламов.

Блогер Александра Митрошина на акции в поддержку Навального 23 января 2021 года. www.instagram.com/alexandramitroshina/

К протестующей толпе в Санкт-Петербурге присоединился комик Даня Поперечный. Он заявил, что вышел на митинг выразить свою гражданскую позицию, пишет «Форпост».

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса опубликовали посты в поддержку Навального и сообщили, что не смогут прийти на несанкционированную акцию, потому что находятся за рубежом. Например, актриса Яна Троянова в данный момент задействована на съемках в Африке.

Однако лидеру группы «Ногу Свело» Максиму Покровскому это не помешало. Музыкант присоединился к мирному шествию в Нью-Йорке.

«Я чувствую себя в долгу перед теми, кто вышел в России: На пути следования колонны демонстрантов от российского посольства к Times Square её сопровождали две полицейские машины. Их задачей было перегородить движение на пересекающихся улицах, чтобы колонна могла пройти даже на красный свет. Автозаков замечено не было», — написал Покровский в своем Instagram.

Напомним, что в минувшую субботу, 23 января, в Барнауле состоялась одна из самых массовых акций протеста за последнее десятилетие. Altapress.ru опубликовал репортаж из гущи событий.