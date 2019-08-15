Парламентские партии поборются за кресло мэра Барнаула

Все оппозиционные парламентские партии выставят кандидатов в предстоящем конкурсе на пост главы Барнаула, сообщили altapress.ru в региональных отделениях. В «Единой России» о планах говорят осторожно.

По закону, после отставки мэра депутаты Барнаульской гордумы должны на сессии назначить конкурс на замещение вакантной должности.

В нем смогут принять участие не только представители партий, как, например, в выборах губернатора, но и любые граждане, отвечающие требованиям.

В региональных отделениях ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» сказали, что, скорее всего, их представители пойдут на выборы — в этом смысл политической работы партий.

По словам Владимира Семёнова, лидера фракции ЛДПР в краевом заксобрании, сейчас в партии будут подыскивать кандидата. Руководитель алтайских коммунистов Мария Прусакова тоже сообщила, что КПРФ будет участвовать в будущем конкурсе, пока этот вопрос ещё даже не обсуждался с федеральным руководством.

По словам Александра Молотова, который в прошлый раз участвовал в конкурсе на пост мэра, «Справедливая Россия» подготовила ещё в июне законопроект о возвращении всенародных выборов мэра в Барнауле. 15 августа в партии планируют принять решение, станут ли они его вносить на рассмотрение.

Но даже в случае сохранения прежней системы назначения мэра депутатами эсэры, скорее всего, поучаствуют в «формировании исполнительной власти города».

Глава исполкома регионального отделения «Единой России» Дениса Голобородько воздержался от прямого ответа на вопрос, будет ли партия власти поддерживать своего кандидата на конкурсе. Но подробно рассказал, какой будет процедура согласования претендента, если партия пойдет на это.

Напомним, 15 августа мэр Барнаула Сергей Дугин подал в отставку. Наиболее активно информация о его возможном уходе циркулировала весной. Тогда выдвигались предположения, что его место может занять Сергей Приб, лидер фракции единороссов в краевом парламенте и гендиректор «Алтайкрайэнерго». Но затем острота темы снизилась.

Однако, по данным altapress.ru, вопрос отставки с повестки дня не сняли — искали кандидатуру на замену.

По словам Александра Молотова, отставка Дугина — в целом закономерное решение в русле обновления команд в исполнительной власти региона.