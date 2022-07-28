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Политика

Партийная жизнь: коммунисты и справороссы должны объединиться. Комментарий Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает объединения с партией «Справедливая Россия — За правду», если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов, пишет Газета.Ru.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что такое предложение сделано, но решение об объединении политсил зависит от членов компартии.

И напомнил — всегда говорил о неизбежности объединения партий «в исторической перспективе», так как партии занимают схожие позиции по основополагающим вопросам социально-экономического развития страны.

Особое мнение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном слиянии КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду».

Этот вопрос должен обсуждаться внутри партий и никаких решений по этой теме не принималось, уверен Песков.

«Был обмен заявлениями, не более того», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сын Дмитрия Медведева вступил в партию власти и получил партбилет.

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