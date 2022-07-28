Партийная жизнь: коммунисты и справороссы должны объединиться. Комментарий Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает объединения с партией «Справедливая Россия — За правду», если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов, пишет Газета.Ru.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что такое предложение сделано, но решение об объединении политсил зависит от членов компартии.

И напомнил — всегда говорил о неизбежности объединения партий «в исторической перспективе», так как партии занимают схожие позиции по основополагающим вопросам социально-экономического развития страны.

Особое мнение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном слиянии КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду».

Этот вопрос должен обсуждаться внутри партий и никаких решений по этой теме не принималось, уверен Песков.

«Был обмен заявлениями, не более того», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сын Дмитрия Медведева вступил в партию власти и получил партбилет.