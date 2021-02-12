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Политика

Павел Грудинин приедет в Алтайский край

Директор «Совхоза имени Ленина», кандидат в президенты в 2018 году Павел Грудинин приедет в Алтайский край, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции крайкома КПРФ.

Мария Прусакова и Павел Грудинин в Барнауле.
Мария Прусакова и Павел Грудинин в Барнауле.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Алтайские коммунисты подведут итоги работы, определят цели и задачи на будущее, а также выберут руководящие органы.

«Это важное и ответственное мероприятие для алтайских коммунистов, именно поэтому в нем примет участие наш товарищ Павел Николаевич Грудинин», — сообщила в Facebook первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Ранее она рассказывала altapress.ru, что Грудинин рассматривает возможность выдвижения в Госдуму по одному из округов от Алтайского края.

В 2018 году на выборах главы государства Павел Грудинин в Алтайском крае набрал почти вдвое больше голосов, чем в среднем по стране.

В начале 2018 года Мария Прусакова обращалась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора региона.

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