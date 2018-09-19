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Пентагон боится вредоносной кибердеятельности России и Китая

В новой стратегии по кибербезопасности США Пентагон заявил, что главная угроза исходит от России и Китая. Первая страна виновата в манипуляциях гражданами Америки, вторая — в краже информации, пишет ТАСС.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

«Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы бросить вызов нашим демократическим процессам», — считают в Пентагоне. Китай же пытается украсть секретную информацию у правительства США и частных организаций. Также Пентагон считает, что киберугроза в отношении Америки исходит от КНДР и Ирана.

Служба намерена заблаговременно предотвращать «злонамеренную киберактивность» в месте ее непосредственного возникновения. В том числе в поле зрения специалистов попадут активности, не соответствующей «уровню вооруженного конфликта».

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