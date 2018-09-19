Пентагон боится вредоносной кибердеятельности России и Китая

«Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы бросить вызов нашим демократическим процессам», — считают в Пентагоне. Китай же пытается украсть секретную информацию у правительства США и частных организаций. Также Пентагон считает, что киберугроза в отношении Америки исходит от КНДР и Ирана.
Служба намерена заблаговременно предотвращать «злонамеренную киберактивность» в месте ее непосредственного возникновения. В том числе в поле зрения специалистов попадут активности, не соответствующей «уровню вооруженного конфликта».