Пентагон в панике: военные обеспокоены нехваткой боеприпасов для Украины и Израиля

В Минобороны США беспокоятся насчет истощения арсеналов и нехватки ресурсов для военной поддержки Израиля и Украины, сообщает CNN.

По словам источников, Украине нужны боеприпасы для артиллерии, а Израилю — высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для «Железного купола».

Но если израильские военные приступят к наземной операции, им потребуются артиллерийские боеприпасы, пишет bfm.ru. Но их запасы — на пределе.

Ранее израильская система ПВО не справилась с количеством выпущенных ХАМАСом ракет.

"Железный купол" — мощная израильская система ПВО, способная перехватить 90-92% целей.

Купол способен идентифицировать место падения ракеты. Если она приземлится, например, в поле, то сбивать ее не будут. Но если есть вероятность падения на населенный пункт - купол ее отобьет.