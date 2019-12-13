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Политика

Переход части территорий Украины под контроль России предрек Климкин

Часть территорий Украины может перейти под контроль РФ, поскольку Россия не отказалась от своих планов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мнение экс-главы украинского МИДа Павла Климкина.

Павел Климкин. Украина.
Павел Климкин. Украина.
Vybor.news.

В своей статье для издания «Европейская правда» Климкин написал, что Москва будет добиваться «фрагментации Украины» и не остановится ни перед чем.

Главную опасность Климкин видит в компромиссе по Донбассу. Он предположил три варианта разрешения ситуации.

К примеру, можно заморозить конфликт с прекращением огня, что закроет Киеву путь в НАТО и ЕС.

Также можно достигнуть взаимопонимания с Россией, но это приведет к переходу ряда территорий под контроль Москвы.

А можно и просто бороться до победы. Однако от этого, по словам Климкина, уже устали украинцы.

Павел Климкин и Дональд Трамп.
Павел Климкин и Дональд Трамп.
mfa.gov.ua

Также Климкин, комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже, заявил об опасности достигнутых договоренностей. Он отметил, что в итоговом коммюнике отсутствует слово «закон» об особом статусе Донбасса.

Таким образом, Киеву предписано проработать не только закон, но и другие правовые акты, связанные со статусом региона.

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