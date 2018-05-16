Украинский дипломат заявил: "Восстановим Украину в границах от Рейна до Алтая"

Скандал с консулом Украины в Германии Василием Марушинцем разразился скандал. Дипломата обвиняют в националистических и ксенофобских высказываниях. Украинскому МИДу даже пришлось отозвать консула домой. Среди высказываний Марушинца есть и фраза про Алтай, пишет "Взгляд".
Дословно это высказывание выглядит так:
— Восстановим Украину в ее границах: от Рейна до Алтая, от моря Белого до моря Средиземного. Какие еще мадьяры? Какие еще греки и румыны? Вы что?
Дипломата-ксенофоба вывел на чистую воду блогер Анатолий Шарий, опубликовавший видео с разоблачением Марушинца. Шарий рассказал, что в закрытых группах украинских дипломатов постятся антисемитские и прочие националистические сообщения. Чтобы добраться до этих публикаций помощник блогера долгое время "втирался в доверие" к дипломатам.
Когда разоблачительное видео Шария дошло до МИДа Украины, его глава Павел Климкин отозвал консула. Если информация об антисемитских записях в Facebook консула Генконсульства Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца подтвердится, у него нет шансов остаться в Министерстве иностранных дел Украины, заявил глава ведомства Павел Климкин, сообщает Gordonua.com.
Подборка других высказываний консула
"Такой национальности как татары не существует".
"Вся Молдова является неотъемлемой частью арийской сверхдержавы со столицей в Киеве".
"Дети должны с рождения знать, что Россия является врагом".
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