Украинский дипломат заявил: "Восстановим Украину в границах от Рейна до Алтая"

Дословно это высказывание выглядит так:

— Восстановим Украину в ее границах: от Рейна до Алтая, от моря Белого до моря Средиземного. Какие еще мадьяры? Какие еще греки и румыны? Вы что?

Дипломата-ксенофоба вывел на чистую воду блогер Анатолий Шарий, опубликовавший видео с разоблачением Марушинца. Шарий рассказал, что в закрытых группах украинских дипломатов постятся антисемитские и прочие националистические сообщения. Чтобы добраться до этих публикаций помощник блогера долгое время "втирался в доверие" к дипломатам.

Когда разоблачительное видео Шария дошло до МИДа Украины, его глава Павел Климкин отозвал консула. Если информация об антисемитских записях в Facebook консула Генконсульства Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца подтвердится, у него нет шансов остаться в Министерстве иностранных дел Украины, заявил глава ведомства Павел Климкин, сообщает Gordonua.com.

Подборка других высказываний консула

"Такой национальности как татары не существует".

"Вся Молдова является неотъемлемой частью арийской сверхдержавы со столицей в Киеве".

"Дети должны с рождения знать, что Россия является врагом".