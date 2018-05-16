Украинский дипломат заявил: "Восстановим Украину в границах от Рейна до Алтая"

Сегодня, 19:53.
Политика

Скандал с консулом Украины в Германии Василием Марушинцем разразился скандал. Дипломата обвиняют в националистических и ксенофобских высказываниях. Украинскому МИДу даже пришлось отозвать консула домой. Среди высказываний Марушинца есть и фраза про Алтай, пишет "Взгляд".

Украина.
Украина. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

Дословно это высказывание выглядит так:

— Восстановим Украину в ее границах: от Рейна до Алтая, от моря Белого до моря Средиземного. Какие еще мадьяры? Какие еще греки и румыны? Вы что?

Дипломата-ксенофоба вывел на чистую воду блогер Анатолий Шарий, опубликовавший видео с разоблачением Марушинца. Шарий рассказал, что в закрытых группах украинских дипломатов постятся антисемитские и прочие националистические сообщения. Чтобы добраться до этих публикаций помощник блогера долгое время "втирался в доверие" к дипломатам.

Когда разоблачительное видео Шария дошло до МИДа Украины, его глава Павел Климкин отозвал консула. Если информация об антисемитских записях в Facebook консула Генконсульства Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца подтвердится, у него нет шансов остаться в Министерстве иностранных дел Украины, заявил глава ведомства Павел Климкин, сообщает Gordonua.com.

Подборка других высказываний консула

"Такой национальности как татары не существует".

"Вся Молдова является неотъемлемой частью арийской сверхдержавы со столицей в Киеве".

"Дети должны с рождения знать, что Россия является врагом".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров