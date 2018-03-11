Собчак обвинила главу украинского МИДа в работе на Путина и в пользу ДНР и ЛНР

— Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении"...

...Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с её законами.

...кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?