Собчак обвинила главу украинского МИДа в работе на Путина и в пользу ДНР и ЛНР

Ксения Собчак, которую министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил в политической шизофрении, написала в Instagram открытое письмо в его адрес. В этом посте кандидат в президенты РФ спрашивает у Климкина, не у него ли самого политическая шизофрения и на работает ли он на Путина.
Напомним, что ранее Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым. Однако Павел Климкин рассказал, что российская политик занесена в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение госграниц Украины" при поездке на полуостров Крым в апреле 2014 года. Кроме того, как говорится на сайте, телеведущая в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.
Поэтому глава МИДа Украины Климкин назвал запрос Собчак политической шизофрении.
В своем нынешнем письме Ксения Собчак заявила следующее:
— Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении"...
...Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с её законами.
...кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?
Кроме того, Собак в этом послании высказала свое негативное отношение по поводу присоединения Крыма к России.
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