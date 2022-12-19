Перемены в России и мире приведут к лучшему, считает Путин

Такое мнение Путин выразил в видеообращении к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.
Президент надеется, что подрастающее поколение сможет сделать мир справедливее. Поступками, решительностью, открытости намерений и принципов.
Речь идет о мире между народами, равенстве и правах на уважение.
Глава страны подчеркнул, что при справедливости все смогут самореализоваться. Независимо от происхождения и условий.
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