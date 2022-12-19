Перемены в России и мире приведут к лучшему, считает Путин

Перемены в России и мире приведут к лучшему, сказал президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Такое мнение Путин выразил в видеообращении к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Президент надеется, что подрастающее поколение сможет сделать мир справедливее. Поступками, решительностью, открытости намерений и принципов.

Речь идет о мире между народами, равенстве и правах на уважение.

Глава страны подчеркнул, что при справедливости все смогут самореализоваться. Независимо от происхождения и условий.