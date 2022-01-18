Перестать обвинять елбасы во всех грехах потребовали в Казахстане

Первый зампред казахстанской партии Nur Otan Бауыржан Байбек потребовал перестать обвинять во всех грехах бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба партии.

По словам Байбека, благодаря Назарбаеву Казахстан приобрел независимость и признание мирового сообщества. Он отметил, что заслуги Елбасы (по-казахскому «глава государства» или «лидер нации») будут достойно оценены в исторической перспективе, несмотря на неизбежные во время правления ошибки, пишет Lenta.ru.

«Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства — это низко и не красит отдельных граждан», — заявил Байбек.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года.

Экс-глава казахстанских спецслужб Альнур Мусаев даже допустил тяжелую болезнь, кому или смерть бывшего главы государства. Ранее о возможной смерти экс-лидера страны высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Он выразил мнение, что народ Казахстана ополчился против бывшего президента, поэтому его и могли ликвидировать. По словам Жириновского, подобные вещи как «избавление» на Востоке «в порядке вещей».

Появились слухи о том, что бывший глава государства выехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но посольство Казахстана в ОАЭ опровергло эту информацию.

Ранее российские СМИ сообщали, что на бронированном автомобиле елбасы приезжал в родное село накануне акций протеста в республике.

Между тем об «ожесточенных переговорах» Назарбаева с Токаевым рассказало британское издание.