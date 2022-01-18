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Политика

Об «ожесточенных переговорах» Назарбаева рассказало британское издание

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и ведет «ожесточенные переговоры» с действующим главой государства Касымом-Жомартом Токаевым о перераспределении активов в стране, рассказал британской The Guardian бывший западный правительственный чиновник, имеющий связи в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

«Назарбаев жив, и с Токаевым ведутся ожесточенные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты», — сказал собеседник издания.

По его словам, борьба за власть в Казахстане продолжается.

«Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — заявил источник.

В аналитическом материале газеты отмечается, что нынешний президент Казахстана Токаев использовал меры подавления, чтобы лишить власти Назарбаева и членов его семьи, пишет bfm.ru.

Ранее российские СМИ сообщали, что на бронированном автомобиле елбасы приезжал в родное село накануне акций протеста в республике.

Ранее о возможной смерти экс-лидера страны высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — сказал Жириновский.

Жириновский выразил мнение, что народ Казахстана ополчился против бывшего президента, поэтому его и могли ликвидировать.

По словам Жириновского, подобные вещи как «избавление» на Востоке «в порядке вещей».

Также слухи о смерти Назарбаева прокомментировали в парламенте Казахстана.

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