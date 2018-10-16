Первый отложился. На Украине митрополит московского патриархата перешел в константинопольский

Митрополит митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), ранее подчинявшийся Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) заявил о переходе в подчинение константинопольскому патриархату, передает Газета.ru.

По словам митрополита Александра, все священнослужители Украины стали клириками константинопольского патриархата после отмены вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, передававшего киевскую митрополию московской церкви. Таким образом, этот митрополит посчитал себя свободным от служения УПЦ МП.

Драбинко не впервые выступает против официальной позиции УПЦ Московского патриархата. В 2012 году Священный синод УПЦ МП даже обвинил его в недостойном поведении и снял его с должности главы Отдела внешних церковных связей. Как подчеркнули на заседании, митрополит «сеял смуту и подозрение среди епископата и духовенства».

К тому моменту, когда было принято это решение, Драбинко многие годы был референтом митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который тогда был болен.

Уже в этом году, весной, он подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ независимость. Примерно в то же время он опубликовал статью на сайте lb.ua, в которой объяснил необходимость автокефалии. Более того, митрополит обвинил Россию в попытке аннексии украинской территории.