«По личным причинам»: греческий митрополит заявил, что действия Константинополя ведут к расколу православия

Митрополит Кифирский Серафим заявил, что он опечален новостью о прерывании церковного общения Патриархата России со Вселенским патриархатом.
До недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только митрополита Онуфрия, каноническую украинскую православную церковь, а теперь по своим личным причинам он предоставляет автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок…
Митрополит напомнил, что «раскольники, как известно, не являются церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами».
Справка
В 1686 году разделенные на двести лет Московская и Киевская церкви вернулись к единству. Грамота патриарха Дионисия Второго закрепила главенство за Москвой. Сейчас Константинопольский (Вселенский) патрархат действует вразрез с этими документами.