«По личным причинам»: греческий митрополит заявил, что действия Константинополя ведут к расколу православия

Митрополит Кифирский Серафим призвал Константинополь не признавать раскольников на Украине, потому что это ведет к расколу православия. По словам митрополита, патриарх Варфоломей «по своим личным причинам» пересматривает Священный порядок, пишет ТАСС со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea.

Митрополит Кифирский Серафим заявил, что он опечален новостью о прерывании церковного общения Патриархата России со Вселенским патриархатом.

До недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только митрополита Онуфрия, каноническую украинскую православную церковь, а теперь по своим личным причинам он предоставляет автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок…

Митрополит напомнил, что «раскольники, как известно, не являются церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами».

Справка

В 1686 году разделенные на двести лет Московская и Киевская церкви вернулись к единству. Грамота патриарха Дионисия Второго закрепила главенство за Москвой. Сейчас Константинопольский (Вселенский) патрархат действует вразрез с этими документами.