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«По личным причинам»: греческий митрополит заявил, что действия Константинополя ведут к расколу православия

Митрополит Кифирский Серафим призвал Константинополь не признавать раскольников на Украине, потому что это ведет к расколу православия. По словам митрополита, патриарх Варфоломей «по своим личным причинам» пересматривает Священный порядок, пишет ТАСС со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea.

Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Анна Зайкова

Митрополит Кифирский Серафим заявил, что он опечален новостью о прерывании церковного общения Патриархата России со Вселенским патриархатом.

До недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только митрополита Онуфрия, каноническую украинскую православную церковь, а теперь по своим личным причинам он предоставляет автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок…

Митрополит напомнил, что «раскольники, как известно, не являются церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами».

Справка

В 1686 году разделенные на двести лет Московская и Киевская церкви вернулись к единству. Грамота патриарха Дионисия Второго закрепила главенство за Москвой. Сейчас Константинопольский (Вселенский) патрархат действует вразрез с этими документами.

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