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Песков: Путин обратится к россиянам со специальным заявлением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин выступит с заявлением по предложенной правительством пенсионной реформе 29 августа, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В Омске на заседании правительства глава государства сам заявил, что намерен озвучить свою позицию по повышению пенсионного возраста.

Песков уточнил, что Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения, пишет polit.ru.

«Мы должны учитывать реальную ситуацию и понимать, что ждет страну. Мы провели консультации с профсоюзами и политическими партиями. У меня сложилось свое мнение. Правительство руководствовалось жесткими подходами. Все наши решения должны быть справедливыми. Нужно человеческое измерение в предлагаемых нормах. Мы не должны руководствоваться принципом „после нас хоть потоп“. Все наши шаги должны быть системными. Я завтра сформулирую свое отношение и выступлю с соответствующим заявлением», — заявил президент РФ Владимир Путин в Омске, пишет omskinform.ru.

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