Песков объяснил, почему женщины в России стали мало рожать

Напомним, что в правительстве скорректировали Единый план достижение национальных целей.
В начальной версии плана убыль населения к 2030 году не была такой страшной — всего 158 тыс. человек. Теперь же прогноз ухудшился почти в 10 раз. По итогам 2020 года россиян станет меньше на 352,5 тыс. человек, отмечают в кабмине Михаила Мишустина.
Ранее в правительстве прогнозировали рост населения страны, начиная с 2022 года. Ключевым фактором, повлиявшим на изменение прогноза, стало распространение новой коронавирусной инфекции. От нее в этом году скончались 23,5 тыс. россиян.
По словам Пескова, Путин проинформирован о корректировке прогноза. Но президент и правительство принимают самые энергичные меры, чтобы стимулировать рождаемость, пропагандировать счастливое материнство и детство. Если бы не эти меры, показатели убыли населения выглядели бы гораздо страшнее, подчеркнул Песков.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
У нас также просто мало женщин, которые могут рожать детей.
Свои слова представитель Кремля объяснил тем, что по итогам Великой Отечественной войны наша страна потеряла 30 млн человек. В результате образовалась демографическая яма, которая также наложилась на другую яму — кончину СССР.
Эти две ямы они нас преследуют по всей нашей истории современной и, к сожалению, здесь они сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды.
Он заверил журналистов, что в России продолжится реализация всех программ, направленных на улучшение демографической ситуации. Рано или поздно эти меры принесут положительные результаты.
Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением. Обязательно они дадут свой результат. Результат этот, конечно, нельзя посчитать по году или по двум годам, но даже в краткосрочной перспективе он уже будет обязательно заметен, — сказал Песков.