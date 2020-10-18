Песков объяснил, почему женщины в России стали мало рожать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментариях агентству ТАСС заявил, что Владимир Путин знает о прогнозе правительства, согласно которому к 2030 году население России сократится на 1,2 млн человек.

Напомним, что в правительстве скорректировали Единый план достижение национальных целей.

В начальной версии плана убыль населения к 2030 году не была такой страшной — всего 158 тыс. человек. Теперь же прогноз ухудшился почти в 10 раз. По итогам 2020 года россиян станет меньше на 352,5 тыс. человек, отмечают в кабмине Михаила Мишустина.

Ранее в правительстве прогнозировали рост населения страны, начиная с 2022 года. Ключевым фактором, повлиявшим на изменение прогноза, стало распространение новой коронавирусной инфекции. От нее в этом году скончались 23,5 тыс. россиян.

По словам Пескова, Путин проинформирован о корректировке прогноза. Но президент и правительство принимают самые энергичные меры, чтобы стимулировать рождаемость, пропагандировать счастливое материнство и детство. Если бы не эти меры, показатели убыли населения выглядели бы гораздо страшнее, подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

У нас также просто мало женщин, которые могут рожать детей.

Песков и Навка сыграли свадьбу. instagram.com/Wedding Magazine Ukraine/

Свои слова представитель Кремля объяснил тем, что по итогам Великой Отечественной войны наша страна потеряла 30 млн человек. В результате образовалась демографическая яма, которая также наложилась на другую яму — кончину СССР.

Эти две ямы они нас преследуют по всей нашей истории современной и, к сожалению, здесь они сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды.

Он заверил журналистов, что в России продолжится реализация всех программ, направленных на улучшение демографической ситуации. Рано или поздно эти меры принесут положительные результаты.