4 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Песков ответил Кадырову и дал свое определение слову «патриотизм»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал пост Рамзана Кадырова, в котором тот удивился, что Урганта называют «большим патриотом».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
кадр из видео.

По мнению Пескова, патриотизм — это понятие, которое не имеет двойного прочтения.

«Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что соревнование в проявлении этих чувств «вряд ли нужно»:

«Тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость