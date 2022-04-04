Песков ответил Кадырову и дал свое определение слову «патриотизм»

По мнению Пескова, патриотизм — это понятие, которое не имеет двойного прочтения.

«Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что соревнование в проявлении этих чувств «вряд ли нужно»:

«Тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.