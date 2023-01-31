Песков ответил на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина о доходах в этом году, указывает Газета.Ru.

Представитель Кремля заявил, что пока не может сказать, будет ли Владимир Путин в этом году публиковать декларацию о доходах, как делал это ранее.

Между тем Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. В наличии две квартиры, две машины, гараж и прицеп. Перечень задекларированного движимого и недвижимого имущества — неизменный много лет подряд.

Ранее Путин разрешил не публиковать сведения о доходах чиновников на время СВО. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.