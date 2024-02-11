11 февраля
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Политика

Песков прокомментировал отсутствие острых вопросов в интервью Путина Карлсону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин мог ответить «острыми отповедями» на слишком острые формулировки.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
кадр из видео.

Но это случилось бы в том случае, если бы журналист Такер Карлсон задал такие вопросы на интервью.

Песков сказал в это эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал корреспондент кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В первых откликах об интервью Карлсона обвиняли в отсутствии острых вопросов, сказал Песков, указывает Газета.Ru. По его мнению, западной аудитории повезло — журналист «не стал сильно обострять». Представитель Кремля отметил — все темы Карлсон обозначил весьма корректно, как и полагается журналисту в беседе с главой государства.

Всего Такер Карлсон провел в Кремле около пяти часов.

Два часа заняло само интервью. Однако Карлсон ждал президента два часа.

Журналист заявил, что его раздражали исторические лекции вместо конкретных ответов на вопросы. Например, минимум полчаса Путин рассказывал о создании России и Украины.

Почитать интервью полностью можно здесь.

Также стало известно, где посмотреть нашумевшее интервью Карлсона с Владимиром Путиным.

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