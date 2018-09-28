В Кремле прокомментировали сообщения о грядущих отставках губернаторов

Обновление губернаторского корпуса будет продолжено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, это — перманентный процесс, который проходит практически постоянно», считает Песков.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

Но что касается кадровых решений президента, то есть принимать отставку или нет, назначить кого-то исполняющим обязанности или нет, то мы традиционно это не анонсируем.

Мнение эксперта

Произошедшие и грядущие отставки губернаторов затрагивают, прежде всего, тех чиновников, которые долго занимают свои должности, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, пишет «Росбалт». Кремль продолжает линию на расстановку «технократов», которые будут проводить линию федерального центра.

Под ротацию в течение осени могут попасть еще 10−15 губернаторов. «Под ударом остаются главы, которые либо очень долго сидят на своих местах, либо по возрасту им пора покинуть должности.

Осенью следует ожидать замены глав регионов, в которых избирателям через год предстоит избрать новых губернаторов, считает директор Института современного экономического развития Дмитрий Солонников.

В 2019 году ожидаются выборы в 15 регионах, а еще в двух главы будут избраны законодательными органами.

Алтай — в зоне риска

В зоне риска губернаторы Республики Алтай Александр Бердников, Мордовии Владимир Волков, Курской области Александр Михайлов, Липецкой области Олег Королев. Есть регионы, где наблюдается политическая нестабильность — Мурманская область с губернатором Мариной Ковтун, Челябинская область с Борисом Дубровским. Есть регионы, где слабая экономическая ситуация — Тверская область и другие регионы.

Отставки губернаторов этой осенью происходят по плановой ротации, но на них оказывает влияние фактор выборов 9 сентября.

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26 сентября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Также он назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.