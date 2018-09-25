Исходя из потребностей избирателей. Для республики Алтай подберут нового губернатора

Кремль продолжит обновлять губернаторский состав. На смену тем, кто занимает свои должности более двух сроков и не пользуется популярностью у населения, подберут молодых кандидатов. Источники « Дождя » сообщают, что речь идет о губернаторах Курской, Ростовской, Липецкой областей и Алтая.

Александр Бердников руководит Республикой Алтай 12 лет. Он и его коллеги-долгожители попали в первый список на обновление после сентябрьских выборов, когда оппозиции уступили три действующие губернатора. «Мы видим, что с проблемами столкнулись „пожилые“ губернаторы, „молодые“ справились с задачей успешно, так что курс на обновление имеет смысл продолжить», — объясняет собеседник издания.

Кремль намерен серьезно изменить схему движения кандидатов на руководящие поты регионов. Губернаторам позволят доработать свой срок после публичного отказа идти на очередные выборы. «Непопулярные, сложные решения будут приниматься им без ущерба для репутации нового человека», — объясняет чиновник.

Также предлагается не делать 100% ставки на врио, назначенного президентом, ожидая что его изберут в назначенное время. Некоторым дадут спокойно доработать обозначенный срок, а к выборам выдвинут кандидата от власти исходя из потребностей избирателей.

Владимир Путин и Александр Бердников. kremlin.ru

Факты об Александре Бердникове

Александр Бердников — глава Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай с 2006 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Летом 2017 года общественная организация «Алтай Курултая» подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить его отставку. Поводом послужили опубликованные записи его разговоров с местным блогером Андреем Адариным, в которых Бердников оскорбил алтайцев, а также угрожал блогеру уголовным преследованием.

В 2012 году в Кремлевском рейтинге губернаторов Александр Бердников получил крайне низкую оценку — два балла из пяти. Политологи связывали это со скандальной охотой на редких животных архаров в горах Республики Алтай.