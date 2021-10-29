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Политика

Песков прокомментировал сообщения о перезапуске прививочной кампании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о перезапуске прививочной кампании не соответствует действительности, пишет bfm.ru.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента (АП) сообщила, что в Кремле разрабатывают новый подход к вакцинации от ковида.

«Нет, эта информация не соответствует действительности, никакого перезапуска нет. Информационная кампания — это как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, особенно с учетом специфики подхода соотечественников к теме вакцинации. Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе в разных сегментах, и в традиционных медиа, и в новых медиа. Никакого перезапуска нет и быть не может, кампания есть, и она будет продолжаться», — заявил Песков.

Эксперты, которые участвуют в обсуждении, якобы рекомендуют властям изменить тон агитации: вместо негативного посыла, когда акцент делался на угрозу смерти от коронавируса, «четче провести логическую связь между отменой ограничений и вакцинацией».

Особое мнение

«Несомненно, прививочную кампанию надо менять. Вся реклама, которая до сих пор была, совершенно формальна и беспомощна. На рекламу дали деньги, деньги потратили. Я ни в чем не обвиняю тех, кто занимался этим, просто они это делали непрофессионально. Значит, надо делать профессионально… И надо создавать новую талантливую кампанию за вакцинацию. Безусловно, может быть, если будет создан какой-то специальный орган для этого, если там будут профессионалы, а не просто люди, просиживающие штаны на должностях, — это будет хорошо», — сказал профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

О том, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса, две недели назад заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что государство не все сделало для разъяснения важности вакцинации.

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