Песков прокомментировал сообщения об обмене Марии Бутиной на американского шпиона

Официальный представитель Кремля заверил, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.
«Нет, в России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это — да, это на регулярной основе осуществляется», — ответил он на просьбу прокомментировать заявление МИД Великобритании.
Уилана задержали в России, ему может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы по статье «шпионаж», пишет «Росбалт».
Ранее стало известно, что Уилан — гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Уилан проживал США, но родился в Канаде — в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням, пишет «Интерфакс».
По подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне 15 июля задержали родившуюся и получившую образование в Барнауле Марию Бутину.
Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, призналась, что действовала в Штатах под руководством российского чиновника. По версии обвинения, она «пыталась установить неофициальные связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США».
Ей грозит до пяти лет тюрьмы либо штраф до $250 тыс. Слушания по делу назначены на 12 февраля.
Российским спецслужбам ничего не известно об обвиненной властями США в шпионаже россиянке Марии Бутиной, сообщил президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2018 года во время заседания Совета по правам человека (СПЧ).
«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает» — сказал Путин.