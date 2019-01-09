Песков прокомментировал сообщения об обмене Марии Бутиной на американского шпиона

Официальный представитель Кремля заверил, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.

«Нет, в России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это — да, это на регулярной основе осуществляется», — ответил он на просьбу прокомментировать заявление МИД Великобритании.