Песков раскрыл процент пользователей iPhone в Кремле

По его словам, большинство сотрудников пользуются операционной системой Android. Он также отметил, что процент пользователей iOS составляет около 20-30%.
Также он рассказал, что запрет этих телефонов среди чиновников не планируется, так как сотрудники пользуются iPhone в личных целях.
"Разумеется, те, кто работает на госслужбе, те, кто работают с гостайной, имеют соответствующие формы допуска разной категории, в целом живут в условиях определенных ограничений", — добавил представитель Кремля.
Ранее появилась информация, что сотрудники администрации президента РФ выбросят свои iPhone. Им рекомендовали приобретать телефоны на Android.