Сотрудники администрации президента РФ выбросят свои iPhone

Данная мера — из-за соображений безопасности, пишет «Коммерсантъ». Дело в том, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу.

Взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны на Android, его китайских аналогах или на российской операционной системе «Аврора».

В течение марта сотрудники АП должны или выбросить свои iPhone или отдать детям, указывает Газета.Ru.

Ранее стало известно, что американские версии iPhone 14 не работают с российскими операторами связи. Между тем Apple презентовала iPhone 14 без «челки».