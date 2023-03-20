20 марта
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Политика

Сотрудники администрации президента РФ выбросят свои iPhone

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) дали указание избавиться от смартфонов iPhone.

Iphone с Путиным.
Iphone с Путиным.
caviar-phone.ru

Данная мера — из-за соображений безопасности, пишет «Коммерсантъ». Дело в том, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу.

Взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны на Android, его китайских аналогах или на российской операционной системе «Аврора».

В течение марта сотрудники АП должны или выбросить свои iPhone или отдать детям, указывает Газета.Ru.

Ранее стало известно, что американские версии iPhone 14 не работают с российскими операторами связи. Между тем Apple презентовала iPhone 14 без «челки».

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