Песков рассказал, что думает о словах Байдена про Путина

«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — сказал Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что в истории российско-американских отношений похожих заявлений еще не было.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы».

Кроме того, Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу «убийцей», однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно.

Сам Владимир Путин, реагируя на заявления Джо Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детскую поговорку: «Кто обзывается, тот так и называется».