Песков рассказал, какую должность может получить экс-губернатор Красноярского края

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Александр Усс может получить должность в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Вечером 20 апреля Александр Усс заявил о своем уходе с поста губернатора Красноярского края. Он рассказал, что ему предложили работу на федеральном уровне.

Дмитрий Песков 21 апреля прокомментировал уход Усса с должности и предположил, какую работу он может получить.

«Федеральный уровень, мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — сказал он.

Владимир Путин одобрил уход губернатора со своего поста. Врио губернатора Красноярского края стал Михаил Котюков.

Ранее стало известно, что еще в одном сибирском регионе сменится глава.