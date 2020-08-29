Песков рассказал, собирается ли Путин в Белоруссию

О возможном визите главы РФ в Белоруссию заговорили после того, как тelegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в администрации президента России сообщил, что Путин отправится в Минск в ближайший месяц.
«Именно под обеспечение безопасности президента РФ в Белоруссию могут отправить один из элитных российских спецназов», — говорилось в сообщении.
Ранее стало известно, что по просьбе Александра Лукашенко в России сформировали резерв из силовиков, который могут задействовать для оказания помощи республике. Владимир Путин рассказал, при каком условии российские войска будут введены в Белоруссию.