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Политика

Песков: в Кремле нет позиции по инициативе запрета выезда военнобязанных при мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует позиция по предложению не выпускать мужчин из страны во время частичной мобилизации, пишет Газета.Ru.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Представитель Кремля также не знает об инициативе создания реестра уехавших.

Речь идет об инициативе главы госсовета Крыма Владимира Константинова, который предложил вносить россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, в реестр иноагентов, написал он в своем Telegram-канале.

Граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, он назвал «предателями и трусами».

Между тем более 200 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября (данные на 3 октября, — прим. ред.).

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